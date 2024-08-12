Белорусский диктатор предлагает ввести уголовную ответственность также за угрозы членам семьи бывшего главы государства.

Уголовный кодекс Беларуси предлагается дополнить статьей, предусматривающей ответственность за насилие или угрозу насилия в отношении президента Беларуси, который прекратил исполнение своих полномочий. Об этом говорится в проекте Закона "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", который направил в Национальное собрание белорусский диктатор Александр Лукашенко, информирует Зеркало.

В частности, в документе предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 366-1 (Насилие или угроза в отношении президента Республики Беларусь, президента Республики Беларусь, который прекратил исполнение своих полномочий).

"Насилие или угроза насилием, уничтожением или повреждением имущества в отношении президента Республики Беларусь, в том числе прекратившего исполнение своих полномочий в связи с окончанием срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровьяя осуществлять обязанности президента Республики Беларусь, членов его семьи наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до восьми лет", - предлагается законопроектом. Видео дня

Кроме того, предлагается дополнить статьи 367 (Клевета на президента) и 368 (Оскорбление президента). Законопроект предлагает расширить их действие и на лиц, которые "прекратили исполнение своих полномочий в связи с окончанием срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять обязанности президента Республики Беларусь, членов его семьи".

Последние заявления Лукашенко

На днях белорусский диктатор Александр Лукашенко призвал соотечественников "готовиться к новому президенту". По его словам, он может скоро уйти в отставку, и страной будет править другой человек.

Как сказал Лукашенко в обращении к белорусам, "вы должны привыкать к тому (я вас избаловал немножко), что президент будет другой".

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