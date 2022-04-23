В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о ситуации на фронте: активнее всего враг действует на Слобожанском и Донецком направлениях.

На Донбассе за прошедшие сутки украинские бойцы отбили 8 вражеских атак.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Facebook в оперативной информации по состоянию на 6:00 23 апреля.

"Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито восемь атак противника, уничтожено девять танков, восемнадцать единиц бронированной и тринадцать единиц автомобильной техники, топливозаправщик, три артиллерийские системы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что противник проводит наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного пути между указанными территориями и оккупированным Крымом.

Самая большая активность врага наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Подразделения оккупантов осуществляют перегруппировку.

Враг не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь выполняют задания по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. С целью уточнения положения войск ВСУ на Сумском направлении противник задействовал БПЛА из района населенного пункта Глушково.

Сохраняется угроза нанесения ракетно-авиационных ударов из указанных направлений. Кроме того, не исключается осуществление противником провокаций на украинско-российской границе с обвинением в них представителей Сил обороны Украины.

На Таврическом и Южнобугском направлениях действует группировка войск противника, состоящая из отдельных подразделений 8-й и 49-й общевойсковых армий, 22-го армейского корпуса, береговых войск черноморского флота Южного военного округа и воздушно-десантных войск. Враг основные усилия сосредоточивает на улучшении своего тактического положения и удержании занимаемых рубежей.

С целью создания благоприятных условий для продвижения в направлении города Николаев противник обстреливает позиции Вооруженных сил Украины. Для наращивания системы противовоздушной обороны в районе города Скадовск враг развернул батарею С-300ВМ.

На Слобожанском направлении группировка войск противника продолжает частично блокировать Харьков и обстреливать его из ствольной и реактивной артиллерии.

Отдельные подразделения 1-й танковой и 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск ведут наступательные и штурмовые действия южнее Изюма. Противник проводит воздушную разведку позиций и мероприятия по организации огневой поддержки наступления и организации логистического обеспечения группировки.

По имеющейся информации, подразделения 64-й отдельной мотострелковой бригады, которая приняла активное участие в массовых убийствах, пытках и насилии в отношении гражданского населения в украинском городе Буча, действуют в районе населенного пункта Изюм и уже понесли потери.

На Донецком направлении враг проводит наступательные действия вдоль всей линии соприкосновения. Противник сосредоточивает основные усилия на наступательных действиях на Северодонецком направлении, осуществляет интенсивное огневое влияние на наши войска с целью их вытеснения и создание условий для развития наступления на Славянск. Продолжается наступление в направлении Новотошковского и штурмовые действия в районах Рубежного, Попасной и Марьинки.

На Мариупольском направлении противник продолжает блокировать подразделения Сил обороны в районе завода "Азовсталь" и наносить авиационные удары по городу, в частности с применением самолетов дальней авиации. С целью разминирования припортовой инфраструктуры Мариуполя в оккупированный город прибыло инженерное подразделение.

На Запорожском направлении на усиление своей группировки противник переместил батальонную тактическую группу из состава 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа.

В рамках формирования дополнительных резервов завершена подготовка подразделения частной военной кампании "Вагнер" численностью до 200 человек. Передовая группа подразделения переброшена в район Новобахмутовки для рекогносцировки местности и уточнения порядка взаимодействия. Информация уточняется.

На Южнобугском направлении враг пытается улучшить свое тактическое положение и закрепиться на административных границах Херсонской области. Несет значительные потери в технике.

В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельные группировки противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задания по изоляции района боевых действий и ведению разведки.

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