Беларусские военные усиленно охраняют участок границы с Украиной в Брестской и Гомельской областях.

В Украине сохраняется угроза ракетных ударов с территории Беларуси.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка беларусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях", - говорится в сообщении.

Сохраняется угроза нанесения врагом ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.

На Северском направлении противник продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения войск Западного военного округа. Они проводят демонстрационные действия с целью сковывания маневра подразделений наших войск и недопущения их переброски на другие направления.

Враг совершил обстрелы наших позиций из ствольной и реактивной артиллерии в районах сел Катериновка, Середина-Буда и Мезеновка Сумской области. Вел воздушную разведку у Рощи и Шалыгиной.

Ранее УНИАН уже сообщал, что россияне подвозят все больше ракет к Беларуси. Туда прилетает по самолету в день.

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