49,2% украинцев считают реальным новое нападение РФ на Украину.

49,2% респондентов считают реальной угрозу вторжения России на территорию Украины, считают, что вторжения не будет – 41,4%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Также 57,8% опрошенных считают недостаточными дипломатические и оборонительные усилия властей по предотвращению вторжения России. Считают усилия достаточными – 27,1%.

В то же время, 39,2% респондентов считают, что принятие требования Владимира Путина не принимать Украину в НАТО ослабит безопасность Украины, поскольку лишь усилит агрессивность Путина в отношении Украины. Считают, что принятие такого требования усилит безопасность Украины, потому что ослабит агрессивность Путина в отношении Украины – 29,7%. Еще 31,1% респондентов не определились со своим мнением.

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Также большинство респондентов – 58,1% – считают, что переговоры с президентом Путиным следует вести только при участии западных партнеров. Считают прямые переговоры Владимира Зеленского и Путина действенным способом достижения мира – 26,6% респондентов.

Подавляющее большинство респондентов не верят, что прямые переговоры В. Зеленского и В. Путина приведут к возвращению Крыма (84,4% не верят) и оккупированной части Донбасса (66,3%).

Что известно об опросе

Опрос проведен в течение 13-16 декабря 2021 года. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1203 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.