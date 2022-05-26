До вторжения к РФ хорошо относились 34% населения Украины.

После полномасштабного вторжения к России продолжают хорошо относиться 2% украинцев, 92% – плохо.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 13 по 18 мая.

Отмечается, что за последние 3 года до полномасштабного вторжения РФ в Украину прослеживалось постепенное снижение положительного отношения к России, однако даже несмотря на несколько месяцев подряд эскалации возле границ Украины, 34% населения Украины в начале февраля все же хорошо относились к России.

"Сейчас уже лишь 2% граждан хорошо относятся к России, в то время как 92% – плохо. Впрочем, важно понимать, что 2% - это около 500 000 человек, то есть достаточно существенное количество в абсолютном измерении все равно сохраняет, несмотря на очевидные факты, позитивное отношение к агрессору", - отметили социологи.

Специалисты отметили, что помимо этих данных, важно видеть изменения на индивидуальном уровне.

В частности, в рамках методического эксперимента КМИС повторно опросил 513 респондентов-участников опроса, проведенного в начале февраля - еще до полномасштабного вторжения.

"Для этих респондентов мы знали, каким было их отношение к России в начале февраля, а сейчас повторили тот же вопрос... Среди тех, кто имел и раньше плохое отношение к России, 97% продолжают его иметь (хотя 3% сейчас выбрали вариант "трудно сказать")", - говорится в результатах опроса.

Кроме того, отмечается, что кардинальным является изменение взглядов тех, у кого было хорошее отношение к России и тех, кто имел неопределенное отношение к ней.

Так, 80% тех, кто ранее хорошо относился к России, теперь плохо относятся к ней, а меньше чем каждый десятый сохранил позитивное отношение к России, хотя еще 12% решили сейчас ответить "не определились".

Среди тех, кто имел неопределенное отношение к России, 97% сейчас уже плохо к ней относятся.

В то же время, во всех регионах Украины абсолютное большинство жителей плохо относятся к России, в частности, на юге плохо относятся 90%, на востоке – 85% (в то время, как в начале февраля, соответственно, 45% и 53% хорошо относились к России).

В то же время, на востоке продолжают хорошо относиться к России – 4%.

По результатам опроса, абсолютное большинство граждан (82%), которые продолжают проживать на оккупированной после 24 февраля территории, негативно относятся к России, и только 6% положительно относятся к ней.

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился с взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на подконтрольной Украине до 24 февраля 2022 года территории.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

Впрочем, социологи отмечают, что в условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, но при этом полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

Ранее сообщалось, что почти 90% украинцев поддерживают признание действий российских войск в Украине геноцидом украинского народа.

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