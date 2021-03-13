В районе проведения операции Объединенных сил снайпер оккупантов убил 30-летнего военнослужащего Вооруженных сил Украины Александра Пекура.
Читайте такжеНа Донбассе снайпер боевиков застрелил украинского военногоОб этом говорится в сообщении Дмитровской сельрады в Facebook.
"Вчера в районе Марьинки пуля вражеского снайпера попала в сердце военнослужащего - контрактника, жителя села Гуровщина - Пекур Александра Валентиновича, 1990 года рождения. Ушел в вечность молодой Герой, который пожертвовал своей жизнью, защищая независимость и территориальную целостность Украины. Ему было только 30 лет", - говорится в сообщении.
У военного остались мама, брат и бабушка.
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