Вероятно враг планировал просто прощупать противовоздушную оборону.

Во время утреннего ракетного удара по Украине часть российских ракет была без боевой части. Об этом пишет Defense Express со ссылкой на собственные источники.

Хотя ранее командование Воздушных сил сообщило, что враг задействовал ракеты Х-555, на самом деле по крайней мере часть из них были версией Х-55 с массогабаритным имитатором боеголовки. Именно эти ракеты-приманки враг запустил в направлении столицы.

На тип ракет указывают фотографии обломков, которые получило Defense Express из собственных источников. На обломках видно, что ракета не имеет вспомогательных крылышек в носовой части корпуса, которые есть на версии Х-555. отмечается, что базовая версия Х-55 должна нести ядерный заряд массой 200 кг. Версия Х-555 несет обычную взрывчатку, ее боеголовка тяжелее (400 кг) и поэтому требует дополнительных крылышек для балансировки.

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Следовательно, отсутствие крылышек на ракете указывает, что она не содержала тяжелой боеголовки со взрывчаткой и не была способна выполнять задачи по поражению наземных объектов. Издание отмечает, что враг точно не имеет дефицита ракет, ведь с сентября их не использовал и только накапливал.

"Единственная вероятная версия, для чего выпустили эти ракеты из бомбардировщиков – использовать в качестве "приманки" для "прощупывания" системы противовоздушной обороны вокруг Киева и подготовки к новым ударам", – отмечает Defense Express и добавляет, что случаи использования россиянами "пустых" ракет фиксировались и раньше.

Утренний ракетный удар по Украине - что известно

Как писал УНИАН, сегодня около 6:30 утра в Украине объявили воздушную тревогу из-за первого за более чем два месяца пуска российских крылатых ракет дальнего радиуса действия из стратегических бомбардировщиков.

Как впоследствии сообщили военные, в целом враг запустил 19 ракет, из которых удалось перехватить 14. Ракеты сначала держали курс в направлении города Днепр, но в небе над Днепропетровщиной часть ракет развернулась и направилась на Киев – там их все збили. Остальные ракеты ударили по объектам инфраструктуры в Днепропетровской области.

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