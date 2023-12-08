Ракеты уничтожили в Киевской и Днепропетровской областях.

Силы Противовоздушной обороны Украины утром 8 декабря сбили 14 из 19 запущенных российских крылатых ракет. Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Предварительно, было запущено 19 ракет крылатых ракет Х-101 и Х-555. Имеем неплохой результат Противовоздушной обороны - это 14 уничтоженных крылатых ракет", - подчеркнул Игнат.

Он уточнил, что вражеские ракеты были уничтожены на Киевщине и Днепропетровщине. Игнат сказал, что российские ракеты сначала держали курс в направлении города Днепр, но ориентировочно в небе над Днепропетровщиной часть ракет развернулась и направилась на Киев, а часть ударила по объектам инфраструктуры в Днепропетровской области.

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"К сожалению, не удалось сбить все. К сожалению, сообщено уже и о погибшем. Будем надеяться, что не будет больше таких ужасных историй", - подчеркнул Игнат.

Также у Игната спросили, почему информация о запуске ракет появилась лишь тогда, когда российские самолеты Ту-95МС уже были в небе на пусковых рубежах, а не тогда, когда только взлетели с аэродрома.

"Не всегда информация поступает так оперативно, как бы нам того хотелось", - сказал Игнат.

Спикер отметил, что информацию об угрозе предоставляет украинская разведка, а также западные партнеры, которые предупреждают как о пусках крылатых ракет "Калибр", так и о пусках баллистических ракет, и о взлетах российской стратегической авиации.

"В любом случае, информация о пусках появилась заранее, было достаточно много времени, чтобы люди отреагировали. Крылатая ракета-это не баллистика, и это не "Кинжал". Она летит со скоростью 650-900 км в час, то есть дозвуковая, и даже с момента выхода самолетов на рубеж и пусков есть достаточно времени, чтобы идти в укрытие", - отметил Игнат.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, всего РФ задействовала для утреннего удара семь самолетов из района Саратовской области.

"Часть вражеских ракет была направлена на объекты инфраструктуры на Днепропетровщине. Другая группа, долетев до Днепра, изменила направление движения в сторону Киева", - говорится в сообщении.

Ракетный удар утром 8 декабря

Как сообщал УНИАН, утром 8 декабря украинские военные предупредили о пуски крылатых ракет из российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Около 7 утра ракеты над Днепром изменили направление на Запад. Пролетев над Кировоградской и Черкасской областями в направлении Киевщины. Ракеты курсом на Киев с южного направления. В 7:38 в Киевской ГВА сообщили, что на окраинах Киева работает ПВО.

Утром враг атаковал Павлоград Днепропетровской области.