С 1989 года завод не выпускает военных машин, только авто для гражданских.

Российским ударом по производящему дорожную технику заводу "Кредмаш" в Кременчуге обезврежена теплица с огурцами.

Об этом пишет русская служба ВВС.

В этом контексте журналисты вспоминают вечернее заявление главы МИД России Сергея Лаврова, утверждавшего, что целью ракетного удара по Кременчугу был якобы устроенный ВСУ ангар с западным вооружением на данном заводе.

Факт ракетного удара по заполненному покупателями торговому центру подтверждается многочисленными фотографиями, видеозаписями и сообщениями корреспондентов международных СМИ, а последствия удара по заводу, производящему технику для дорожных работ, корреспондент BBC News Украина смогла осмотреть самостоятельно.

По словам технического директора завода Александра Довбни, в результате ракетного удара один корпус завода разрушен, в других корпусах выбиты окна.

Взрывом ракеты уничтожены теплицы, где рабочие выращивали огурцы.

Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге - что известно

27 июня в результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ г. Кременчуг Полтавской области полностью разрушен торговый центр. Сообщалось о 18 погибших, десятках пострадавших.

Спасатели до сих пор работают на месте происшествия. Еще одна ракета попала в городской стадион.

По данным Командования Воздушных сил, ракеты Россия выпустила из дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Самолеты взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это одним из самых дерзких террористических актов в истории Европы.

Позже выяснилось, что торговый центр не закрылся во время воздушной тревоги. Для разбирательств в город приехала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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