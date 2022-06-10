Блинкен заявляет о том, что он обращается к официальному Кремлю и его марионеткам, чтобы они перестали заниматься неправовыми вещами.

Так называемый "суд" самопровозглашенной "ДНР" над иностранцами, которые принимали участие в военных действиях в составе украинской армии, является повышением ставок России в переговорном процессе.

Об этом сказал в эфире всеукраинского телемарафона советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

"Сегодня есть уже твит государственного секретаря США Энтони Блинкена. Блинкен заявляет о том, что он обращается к официальному Кремлю и его марионеткам, чтобы перестать заниматься неправовыми вещами, вещами, которые не имеют ничего общего с международными законами ведения войны. И сегодня он анонсировал разговор с нашим министром иностранных дел Кулебой. Поэтому я думаю, что наша внешнеполитическая позиция будет очень четко скоординирована с США, с Британией, и я думаю, что вообще со всем Европейским Союзом", - сказал Денисенко.

Как сообщал УНИАН, так называемый "Верховный суд" незаконной вооруженной группировки "ДНР", подконтрольной Кремлю, осудил трех пленных иностранцев, воевавших в составе Вооруженных сил Украины, до смертной казни. Речь идет о двух британцев - Шона Пиннера и Эйдена Эслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима. Все они подписали контракты с ВСУ до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В МИД Украины заявили, что пленные иностранцы пользуются правами военнопленных, потому что подписали контракты с Вооруженными силами Украины.

Впоследствии генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Украина уже начала досудебное расследование по данному факту.

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