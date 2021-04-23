Украина приглашает помощника канцлера Германии по вопросам внешней политики Яна Хеккера и советника президента Франции Эммануэля Бона посетить линию разграничения в Донецкой и Луганской областях.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Читайте такжеШтаб ООС: боевики вывели на позиции "Грады"Он сказал, что возможность встречи политических советников четырех стран "нормандского формата" на Донбассе обсуждалась на последней их встречи.
"Мы тоже приглашаем господина Яна Хекера и господина Эммануэля Бона приехать на линию соприкосновения, с радостью их встретим для того, чтобы они сами воочию увидели, что там происходит", - сказал Резников.
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