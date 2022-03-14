Армия РФ будет прибегать к новым шагам в войне с Украиной.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире "24 канала" заявил о том, что следующие 2-3 недели будут решающими для Украины.

Он отметил, что оккупанты будут делать все возможное для того, чтобы взять Мариуполь. А затем они могут перебраться на Восток Украины, чтобы захватить нашу восточную группировку.

"Наша главная задача – остановить это движение, не дать возможности им это сделать и принуждать их к тяжелой навязчивой наземной борьбе, где они проигрывают", – сказал Денисенко.

Также он добавил, что для Украины сейчас очень важно получить помощь от международных партнеров по ПВО.

Напомним, ранее один из оккупантов в телефонном разговоре сказал, что они будут находиться в Украине до тех пор, пока полностью не захватят Мариуполь.

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