Российские оккупанты собрали в Донецкой области более 150 тысяч личного состава. Для врага важно превратить свое преимущество в количестве в территориальные достижения.
Такую оценку сделал в эфире телеканала "Эспрессо" военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев отметил. Он отметил, что сейчас на всех направлениях, "за исключением направления в районе Угледара", продолжаются ожесточенные бои.
"Враг пытается атаковать наши позиции, привлекая невероятное количество личного состава, артиллерийскую и авиационную компоненту. Противник наносит удары по позициям ВСУ, используя танки", – пояснил эксперт.
По словам Селезнева, россияне сосредоточили более 156 тысяч военных на Бахмутском и Донецком направлениях. Эти силы противника сведены в группировку войск "Юг".
"Именно эти ресурсы враг пытается привлечь, чтобы достичь своей цели. Враг атакует и использует своих военнослужащих, как пушечное мясо. То есть российским генералам безразлично, сколько их солдат навсегда останутся в украинской земле. Им важно трансформировать свое численное преимущество в территориальные достижения", – констатировал военный эксперт.
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Командир подразделения ВСУ с Купянского направления Денис Ярославский сообщил, что россияне пытаются захватить Синьковку Харьковской области до Нового года. Он отметил, что хотя россияне уже несколько раз отчитывались о якобы "взятии" этого населенного пункта, наши защитники стоят там и не отдают ни одного дома.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский отметил, что оккупанты не достигли никакого результата за этот год. Он добавил, что россияне не смогли выйти на административные границы Донбасса.