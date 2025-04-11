Некоторые могли уже вернуться: СМИ раскрыли, сколько китайцев могут воевать против Украины

По данным журналистов, по меньшей мере один китаец на фронте погиб, еще несколько - получили ранения.

По меньшей мере 51 гражданин Китая прошел через пункт отбора ВС РФ в Москве за год. Российский расследовательский проект "Важные истории" идентифицировал этих людей.

Журналисты выяснили имена китайцев, проанализировав документы, которые оказались в распоряжении проекта. 31 боец из КНР обратился в московский пункт отбора в 2023-м, еще 20 - в 2024 году.

Большинство из них прилетели в Москву незадолго до обращения в пункт отбора на службу по контракту. Как минимум четыре китайских добровольца после визита в пункт отбора улетели обратно в Китай.

Видео дня

По данным СМИ, самому младшему из китайских контрактников - 20 лет, самому старшему - 51 год. Как минимум один китаец уже погиб на войне в Украине, еще несколько - получили ранения. В то же время несколько граждан Китая теоретически могли вернуться на родину после завершения годового контракта с российской армией.

Китайские военные на войне в Украине - что известно

Ранее стало известно, что РФ вербует китайцев на войну пропагандистскими видео. В таких роликах акцент делается на бонусах за подписание контракта в размере от 60 000 до 200 000 юаней (8 000-27 000 долларов) и ежемесячной зарплате около 18 000 юаней (2500 долларов).

В то же время издание The Economist описало, почему китайские солдаты воюют в Украине. По словам журналистов, их присутствие не удивительно, ведь китайские бойцы по обе стороны конфликта регулярно выкладывают в соцсети видео о своих действиях на фронте. В частности те китайцы, которые воюют за РФ, говорят, что "ищут острых ощущений" и "высоких заработков", идя на фронт.

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