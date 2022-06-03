После развала СССР Беларусь получила огромное наследие в виде военной техники и вооружения.

О достаточно угрожающей тенденции сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - в Беларуси снимают с баз хранения танки и боевые машины пехоты. И речь идет не об усилении собственных вооруженных сил, а о возможности их передачи российским захватчикам.

Вооруженные Силы Украины уже уничтожили более 1350 танков и 3300 боевых бронированных машин. Компенсировать эти потери за короткий срок РФ не может, поэтому начала извлекать из складов хранения такие раритеты, как Т-62. И потому, заглянуть "за пазуху" своему вассалу – совершенно логичный поступок.

После распада СССР Беларусь, как и Украина, унаследовала огромный арсенал вооружения и военной техники, в первую очередь мощности 240-тысячного военного округа Красной армии. К которому добавилось вооружение, выводящееся из Восточной Германии.

Поэтому все 90-е и 2000-е годы Беларусь, которая не может похвастаться мощным и разветвленным оборонно-промышленным комплексом, была на достаточно высоких местах в рейтинге стран-экспортеров вооружения. В частности, в 1996 году Минск занял 10 место, а с 1998 по 2001 год продал вооружение на 1 млрд долларов и занимал 11 место.

Для понимания прогресса можно воспользоваться Military Balance – наиболее полной базой данных по военным потенциалам стран от авторитетного британского Международного института стратегических исследований.

Сколько танков в Беларуси на хранении

Сразу после развала СССР в Белоруссии на вооружении находилось 3287 танков, из которых 1182 относились к устаревшим типам – Т-54, Т-55 и Т-62.

Уже по состоянию на 2000 год – 1724 машины, из которых устаревших лишь 60 единиц Т-55. А в 2021 году – в составе армии Беларуси – 537 танков. Все машины – Т-72, ​​включая 20 российских модернизированных Т-72Б3. За этот же период официальный экспорт составил 429 танков.

То есть на 2021 год максимальное количество танков современных типов, которое может находиться на базах хранения Беларуси, составляет 758 единиц, из которых абсолютное большинство, 722 единицы, Т-72.

Сколько БМП в Беларуси на хранении

Также Беларусь после развала СССР располагала довольно мощным парком боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2 - 2238 единиц. Из них 938 единиц составляли БМП-1, но сейчас этих машин у белорусской армии на вооружении нет, хотя официальный экспорт зафиксирован на уровне всего 47 единиц.

Что касается БМП-2, то на 2021 год в армии Беларусь зафиксировано 932 машины этого типа, а продано было 102 единицы.

Таким образом, на базах хранения у Минска может находиться до 891 БМП-1, а также до 266 БМП-2.

Но и в отношении 758 танков, как и в отношении 1157 БМП, это исключительно максимальные числа, которые в реальности значительно меньше из-за окончательного списания машин, теневого экспорта и банального воровства и коррупции.

В частности, хранение техники это довольно сложный и затратный процесс, предусматривающий регулярное обслуживание, проверки и замены некоторых деталей и комплектующих, контактов, соединений, патрубков и т.д. А в реалиях такие базы хранения на сотни машин довольно быстро превращаются в кладбища корпусов, из которых выдернут весь цветной металл и снято все, что имеет болтовое соединение.

Поэтому снятие какой-либо единицы бронетехники с базы хранения это крайне сложный процесс, предусматривающий почти полную переборку всей машины и ее комплектацию едва ли не заново.