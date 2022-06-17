Россияне даже не фиксируют принудительно мобилизованных в "Л/ДНР".

Русское командование складывает оружие и бросает свой личный состав на произвол судьбы.

Об этом говорится в телефонном разговоре оккупанта, который перехватила СБУ.

"Наше командование поехало. Ну не поехало, а побросали оружие. Говорят: "Мы воевать не пойдем". Их менять будут, если не поменяют, то нас отвезут домой... Один из начальства вообще в Россию с**ался", – рассказывает захватчик жене.

Женщина просит мужчину не убегать, ведь это будет считаться дезертирством. Но тот, будучи мобилизованным в "ЛНР", осознает, что официально его вообще нет на этой войне.

"Мы нигде не числимся, нигде. Поверь мне... Как сказал командир Ушаков, мы здесь – "мясо", отвлекающее маневр. Нигде, даже в России не фиксируется, что мы здесь находимся", – обеспокоенно объясняет оккупант.

Как писал УНИАН, оккупанты уже длительное время выражают в разговорах с "коллегами" и близкими недовольство действиями руководства. В мае СБУ опубликовало фрагмент перехваченного разговора, где оккупант жаловался на руководство, которое рискует их жизнью и запрещает отступать.

Также накануне Служба безопасности Украины обнародовала перехват разговоров российских военных, которые рассказывают, что едят собак, а командиры продают их пайки "налево".

Ранее сообщалось, что российские оккупанты начали придумывать собственные лайфхаки, чтобы не умереть на войне в Украине. Они насыпают песок в топливную систему танков, и после этого техника не заводится.

Вас также могут заинтересовать новости: