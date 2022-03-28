Вместе с тем Киев не прекращает обустраивать оборонительные позиции со многими "сюрпризами" для врага.

В Киеве налаженная оборона. Ракетные удары удачно сбивает ПВО, а Вооруженные Силы Украины оттесняют врага от столицы Украины.

Об этом в эфире 24 канала рассказал командир батальона теробороны Киева Петр Кузык.

По его словам, город не прекращает обустраивать оборонительные позиции со многими "сюрпризами" для врага.

Вчера, 27 марта, украинские защитники в направлении Ирпеня серьезно оттеснили врага от Киева. По словам Кузика, можно сказать, что сейчас происходит закрепление.

"Почистили там, в том направлении, изрядно", – подчеркнул командир батальона ТрО.

Он пояснил, что в направлении левого берега украинские военные тоже работают – чистят села, уничтожая врага.

"Сейчас пытаемся перерезать пути снабжения. Если это удастся – будет идеальная ситуация", – заметил Кузик.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Киев продолжает обороняться. Жить и работать в условиях военного положения. В пригородах столицы продолжаются бои, но город продолжает обороняться.

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