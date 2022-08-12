По предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство, последствия устанавливаются.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о громком взрыве в оккупированном городе около 9 утра.

Об этом он написал в своем Telegram.

"Только один громкий взрыв на микрорайоне Мелитополя, в одном из дворов улицы Гоголя. По предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство. По словам местных жителей, после взрыва в сторону микрорайона поехали скорые", - отметил Федоров.

Федоров напомнил, что движение сопротивления "пристально следит за коллаборантами", знает каждого в лицо и по имени и "никого не оставит без должного внимания".

Сейчас детальная информация о взрыве собирается, отметил городской голова.

Как ранее сообщал УНИАН, на оккупированных территориях растет давление на население, агрессивные зэки "прессуют" людей. Украинцы не оставляют попыток выехать на подконрольную Киеву территорию даже несмотря на угрозу для здоровья и жизни.

Так, новорожденный ребенок попал в больницу с тепловым ударом, поскольку автомобиль с его родителями российские оккупанты двое суток держали на блокпосту в Васильевке Запорожской области. Кроме того, известно, что на этом же блокпосте в очереди на эвакуацию умерли уже 10 человек. Все они пытались выехать на подконтрольную Украине территорию.

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