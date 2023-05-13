Петр Андрющенко отметил, что день не задался у захватчиков в селе Республика.

Мощные взрывы 13 мая прогремели в селе Республика в Мариупольском районе. По предварительным данным, ликвидировано около 50 российских оккупантов.

"Хлопок" в Мариупольском районе. 9 прилетов по оккупантам! Взрывы произошли вблизи Мариуполя - в Никольской территориальной громаде, возле с. Республика", - сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, на место инцидента направили более 20 скорых из временно оккупированного Мариуполя и района.

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"Вероятно большое количество пострадавших, предварительно около 50 убитых оккупантов", - подытожил чиновник.

Также он указал, что российские оккупанты жалуются, что местное население сдает их позиции бойцам украинской армии.

Ситуация в Мариуполе - последние новости

Российские оккупанты разбомбили Мариуполь еще год назад, чтобы скрыть следы своих преступлений россияне сносят целые кварталы. Кроме того, оставшихся жителей запугивают и заставляют получать паспорта РФ.

В то же время местные жители продолжают сопротивляться оккупации России. Так, в Мариуполе уничтожили бюст Ленина, который оккупанты недавно восстановили.

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