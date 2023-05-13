Мощные взрывы 13 мая прогремели в селе Республика в Мариупольском районе. По предварительным данным, ликвидировано около 50 российских оккупантов.
"Хлопок" в Мариупольском районе. 9 прилетов по оккупантам! Взрывы произошли вблизи Мариуполя - в Никольской территориальной громаде, возле с. Республика", - сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
По его словам, на место инцидента направили более 20 скорых из временно оккупированного Мариуполя и района.
"Вероятно большое количество пострадавших, предварительно около 50 убитых оккупантов", - подытожил чиновник.
Также он указал, что российские оккупанты жалуются, что местное население сдает их позиции бойцам украинской армии.
Ситуация в Мариуполе - последние новости
Российские оккупанты разбомбили Мариуполь еще год назад, чтобы скрыть следы своих преступлений россияне сносят целые кварталы. Кроме того, оставшихся жителей запугивают и заставляют получать паспорта РФ.
В то же время местные жители продолжают сопротивляться оккупации России. Так, в Мариуполе уничтожили бюст Ленина, который оккупанты недавно восстановили.