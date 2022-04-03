Часть принудительно депортированных мариупольцев была обнаружена в Эстонии, куда они въехали с территории РФ.

Российские оккупационные войска продолжают принудительную депортацию жителей Мариуполя к России и непризнанной "ДНР".

Об этом в своем Telegram рассказала уполномоченная по правам человека Украины Людмила Денисова.

"Рашисти разлучают родителей с детьми. Из больницы в Мариуполе вывезены 17 детей, которые находились на лечении. Их родители остались и они были эвакуированы в город Запорожье", – сообщила Денисова.

В то же время, по ее словам, часть принудительно депортированных мариупольцев обнаружена в Эстонии, куда они въехали с территории РФ. Кроме жителей Мариуполя таким же образом в Эстонию через территорию России добрались люди с Херсонщины, Харьковщины и Луганщины.

При этом она отметила, что часть таких лиц, по их словам, сами приняли решение ехать через Россию, потому что не могли выехать в сторону Западной Украины. В то же время были и такие люди, которых принудительно направили в Россию, а после того разрешили ехать по своему усмотрению.

Всего, сообщает Денисова, по информации местных властей города Мариуполя, почти 40 тысяч жителей были вывезены в так называемую "ДНР" или РФ. Впрочем, подсчет депортированных осложнен тем, что у людей забирают украинские документы.

Омбудсмен в очередной раз напомнила, что страна-оккупант РФ грубо нарушает нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории.

"Обращаюсь к Международному комитету Красного Креста принять все возможные меры для содействия в возвращении незаконно вывезенных в РФ украинцев и открытия безопасных гуманитарных коридоров из регионов ведения боевых действий.

Призываю Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с московским механизмом, учесть эти факты нарушений прав человека РФ в Украине", – написала Денисова.

Как сообщал УНИАН, по данным Денисовой по состоянию на 31 марта 2022 года, в Россию насильно вывезли 400 тысяч украинцев.