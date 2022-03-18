Четверо детей пострадали при обстреле жилых домов на Виноградаре-Кличко / фото ГСЧС
Во время обстрела оккупантами жилого квартала в Подольском районе Киева погиб один человек, 19 пострадали, из них четверо детей.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Он отмечает, что враг продолжает атаковать столицу.
"Утром жилой квартал в районе обстрелян орками. Один человек погиб, 19 пострадали, из них четверо детей. Повреждены 6 жилых домов, детсад и школа", - сообщил Кличко.
Сейчас на месте работают спасатели и медики.
Ранее в ГСЧС информировали, что с места было эвакуировано около ста человек.
Напомним, 17 марта в Киеве сбитая российская ракета разрушила многоэтажку были жертвы.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Промахи или месть: Арестович прокомментировал удары России по Киеву
- Вероятность штурма Киева российскими войсками сохраняется - Минобороны
- Оккупанты обстреляли Новые Петровцы: двухлетний ребенок погиб, четверо травмированных (фото)
- Мэры 30 городов Европы готовы помогать в восстановлении инфраструктуры, которую уничтожает армия РФ-Кличко