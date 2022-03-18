Повреждены 6 жилых домов, детсад и школа.

Во время обстрела оккупантами жилого квартала в Подольском районе Киева погиб один человек, 19 пострадали, из них четверо детей.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Он отмечает, что враг продолжает атаковать столицу.

"Утром жилой квартал в районе обстрелян орками. Один человек погиб, 19 пострадали, из них четверо детей. Повреждены 6 жилых домов, детсад и школа", - сообщил Кличко.

Сейчас на месте работают спасатели и медики.

Ранее в ГСЧС информировали, что с места было эвакуировано около ста человек.

Напомним, 17 марта в Киеве сбитая российская ракета разрушила многоэтажку были жертвы.

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