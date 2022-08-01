Оккупанты использовали авиацию и танки, но ВСУ заставили их отступить.

Российские оккупанты 31 июля 11 раз обстреливали позиции украинских защитников в Луганской области. Захватчики также совершили три попытки танкового давления и трижды использовали авиацию, но во всех случаях вынуждены были отступить.

Об этом в Facebook сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай.

По его словам, россияне уже почти месяц не могут захватить небольшую часть Луганщины.

"Оккупанты были уверены в скорой победе, меняли даты победы, но уже 1 августа, а отчитываться им не о чем, поскольку даже небольшую часть Луганщины, которая остается неоккупированной, не способны преодолеть. Пока численный состав и характер действий группировки противника остается без особых изменений", – подчеркнул Гайдай.

Глава ОВА отметил, что оккупанты не меняют свою тактику. Пехоту они пополняют из числа мобилизованных, например из Алчевска, где раздают повестки в торговых заведениях и маршрутках. Большинство из новобранцев понимает, что не вернется, но у них нет выбора.

Гайдай добавил, что за сутки обезврежены еще две разведывательные группы противника.

Напомним, ранее сообщалось, что луганские партизаны осложнили оккупантам подвоз боеприпасов.

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