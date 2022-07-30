Украинские воины поразили разведывательную группу россиян, которая действовала вблизи Верхнекаменского Донецкой области.
Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Ранее оккупантам удавалось проводить массированные наступления из-за значительного превосходства в артиллерии. Сейчас международной поддержки в виде HIMARS еще недостаточно для нашего контрнаступления, однако из-за обезвреживания складов с боеприпасами врагу стало гораздо труднее пополнять запасы оружия и маневрировать. Как видите, за последний месяц их продвижение потеряло стремительность. В течение всего июля оккупанты лишь пытаются штурмовать Донетчину. Одна из таких попыток остановлена вчера под Верхнекаменским. Наши бойцы своевременно обнаружили разведгруппу, нанесли ей огневое поражение и вынудили отступить", - отметил Гайдай.
По его словам, россияне отошли на пяти направлениях, где предпринимали попытки прорвать оборону украинцев. Впрочем, он подчеркнул, что оккупанты продолжают уничтожать населенные пункты ствольной и реактивной артиллерией.
"В течение 29 июля ими на этом участке фронта было выпущено семь ракет, проведено семь артиллерийских атак, одну танковую, применены минометы. Враг продолжает пользоваться преимуществом в авиации, осуществив удары еще по меньшей мере по шести населенным пунктам", - отметил он.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 30 июля 2022 самые активные бои с российскими оккупантами продолжаются на востоке Украины. Захватчики пытаются вести штурмовые действия с разных направлений, но без успеха.