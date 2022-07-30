При этом захватчики не прекращают попытки штурмовать Донетчину.

Украинские воины поразили разведывательную группу россиян, которая действовала вблизи Верхнекаменского Донецкой области.

Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Ранее оккупантам удавалось проводить массированные наступления из-за значительного превосходства в артиллерии. Сейчас международной поддержки в виде HIMARS еще недостаточно для нашего контрнаступления, однако из-за обезвреживания складов с боеприпасами врагу стало гораздо труднее пополнять запасы оружия и маневрировать. Как видите, за последний месяц их продвижение потеряло стремительность. В течение всего июля оккупанты лишь пытаются штурмовать Донетчину. Одна из таких попыток остановлена вчера под Верхнекаменским. Наши бойцы своевременно обнаружили разведгруппу, нанесли ей огневое поражение и вынудили отступить", - отметил Гайдай.

По его словам, россияне отошли на пяти направлениях, где предпринимали попытки прорвать оборону украинцев. Впрочем, он подчеркнул, что оккупанты продолжают уничтожать населенные пункты ствольной и реактивной артиллерией.

"В течение 29 июля ими на этом участке фронта было выпущено семь ракет, проведено семь артиллерийских атак, одну танковую, применены минометы. Враг продолжает пользоваться преимуществом в авиации, осуществив удары еще по меньшей мере по шести населенным пунктам", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 30 июля 2022 самые активные бои с российскими оккупантами продолжаются на востоке Украины. Захватчики пытаются вести штурмовые действия с разных направлений, но без успеха.

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