Для оккупантов все будет только ухудшаться.

В Луганской области ситуация начнет меняться примерно через две недели. Изменения произойдут в лучшую сторону. А вот для рашистов все только ухудшится.

Об этом журналистам рассказал глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай, фрагментом своего интервью он поделился в Telegram.

Он отметил, что на Луганщине увеличится количество боев, однако все это лишь ухудшит положение оккупантов. Благодаря вооружению, которое предоставляют Украине, наши защитники дадут рашистам отпор.

"Начнет все меняться где-то через две недели. И количество боев, конечно, увеличится. Но и те решения, которые принял Запад, по помощи нам, реализуются до двух недель. И через две недели мы уже увидим, в принципе, изменения", - рассказал Гайдай.

В оккупированном Луганске, отметил он, больница полностью забита телами оккупантов. Некоторые трупы даже не могут опознать. В дальнейшем для боевиков все будет еще хуже, считает Гайдай.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Луганской области оккупанты конфискуют телефоны у мирных жителей. Люди в спешке "чистят" свои гаджеты.

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