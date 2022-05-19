Ранения получили еще три человека.

Вследствие вражеских обстрелов в Северодонецке погибли четверо гражданских лиц.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Наибольшие повреждения получил Северодонецк, а также населенные пункты Попаснянской общины. В частности, в последней россияне активно применяли авиацию. Северодонецк обстреливали с самого утра. Кое-где, из-за мощных обстрелов спасатели не в состоянии были выехать на места возгораний по два часа. Повреждены по меньшей мере восемь домов, некоторые из них пылали – отдельные квартиры и целые подъезды", - говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки 18 мая в городе погибли четыре человека, ранены еще трое.

"Все - утром и в старых районах города. В частности, тела двух женщин без признаков жизни найдены после обследования квартиры, куда утром попал вражеский снаряд. Вблизи одного из домов погиб мужчина, на этой же улице под огонь россиян попали женщина и мужчина. Первая погибла на месте, мужчина с осколочными поражениями госпитализирован. Повреждения получили еще два северодончанина – осколочные ранения и контузия. В Лисичанске женщине оторвало руку", - сообщил Гайдай.

Также стало известно о трех лицах, погибших ранее - это жители Белогоровки и Попасной.

Как ранее сообщал УНИАН, украинские военные на Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбили 16 атак врага, уничтожено восемь танков, 17 единиц боевой бронированной техники, четыре специальных бронированных автомобиля и шесть обычных автомобилей противника.

При этом враг безрезультатно пытался штурмовать Большую Камышеваху, Устиновку, Золотое-4 и Новомихайловку. На отдельных участках оккупанты были вынуждены отойти на ранее занятые позиции.

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