Погиб военный, которого днем ранили под Павлополем на Донбассе

С начала суток на Донбассе незаконные вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня.

Один из раненных оккупантами сегодня под Павлополем военнослужащих скончался.

Об этом пресс-центра штаба операции Объединенных сил сообщает в Facebook.

«С грустью сообщаем, что один из военнослужащих, который сегодня был ранен в районе населенного пункта Павлополь, к сожалению, умер в лечебном учреждении от полученных осколочных ранений», - говорится в сообщении.

Всего с начала суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще один - получил ранения, уточнили в пресс-центре.

Вместе с тем в вечерней сводке сообщается, что сегодня незаконные вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня.

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У Новотошковского, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", агрессор применил минометы калибра 120 мм.

«В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», недалеко от населенного пункта Павлополь, противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. А украинских защитников вблизи Гнутово враг обстрелял из ручных противотанковых гранатометов», - сказано в сводке.

В ответ на преступные действия российских наемников украинские воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам противника. Благодаря решительности и меткости украинских защитников, захватчики прекратили свою активность. Потери оккупантов уточняются.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим тишины соблюдался.

Как сообщал УНИАН, утром в Минобороны информировали, что в результате вражеских обстрелов из АГС вблизи Павлополя двое украинских бойцов получили осколочные ранения. Военнослужащих оперативно эвакуировали в лечебное учреждение.

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