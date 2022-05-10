В полку снова призвали к немедленной эвакуации раненых военнослужащих.

Раненые бойцы в Мариуполе выживают в условиях антисанитарии и без медикаментов.

Фото защитников, находящихся на "Азовстали", показал полк "Азов".

"Весь цивилизованный мир должен видеть условия, в которых находятся раненые, изуродованные защитники Мариуполя и действовать! В полной антисанитарии с открытыми ранами, перевязанными не стерильными остатками бинтов, без необходимых медикаментов и даже питания", - подчеркнули в "Азове".

Военные обратились к ООН и Красному Кресту с требованием "показать свою гуманность и подтвердить основные принципы, на которых их создали" и спасти раненых людей, которые уже не принимают участие в боевых действиях.

"Военнослужащие, которых вы видите на фото и еще сотни на заводе "Азовсталь" – с тяжелыми ранениями ценой собственного здоровья защищали Украину и весь цивилизованный мир", - говорится в сообщении.

В полку снова призвали к немедленной эвакуации раненых военнослужащих на контролируемые Украиной территории, где им предоставят помощь и обеспечат надлежащий уход.

Как писал УНИАН, защитники Мариуполя неоднократно призывали власти к применению к ним процедуры экстракции. Процедура "экстракшн" (эксфильтрация или экстракция) предусматривает перемещение персонала с территории, находящейся под контролем противника, и доставки в безопасную зону.

В частности, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волына призвал об эвакуации украинских военнослужащих с завода "Азовсталь"в Мариуполе.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что для спасения украинских военных, которые защищаются на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, привлечены влиятельные посредники и государства.

С территории "Азовсталь" эвакуировали несколько сотен гражданских, еще около сотни человек остаются на территории завода, как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Также там продолжают находиться раненые военные, которым не могут оказать нужную медицинскую помощь.

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