В этом принимают активное участие военные комиссариаты.

В Беларуси граждан призывают вступать в частные военные компании Российской Федерации.

Об этом сообщается на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

"В течение июля текущего года, на территории Республики Беларусь, продолжается кампания по агитации граждан этой страны к подписанию контрактов с российскими частными военными компаниями", - говорится в сообщении Генштаба.

Отмечается, что в этих мероприятиях принимают активное участие военные комиссариаты Вооруженных сил Беларуси.

Ранее заместитель главы Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий заявил, что беларуские войска, которые находятся у границы с Украиной, пока не несут угрозы вторжения.

Тем временем беларуские активисты сообщают, что Минобороны Беларуси продлило военные учения минимум до 31 июля.

Сегодня беларуский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Украина должна закончить войну на "приемлемых" для обеих сторон условиях. Он пожаловался, что украинцы "оскорбляли Путина".

"Что вы творите против Путина? Зачем вы его демонизируете? Зачем обижаете?" - спросил он.

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