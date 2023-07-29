ВСУ уничтожили две роты оккупантов за прошедшие сутки.

Силы обороны ВСУ системно выбивают оккупантов на Таврическом направлении. За минувшие сутки враг потерял две роты личного состава.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram.

"В частности, украинские военные освободили Старомайорское в Донецкой области и закрепляются на достигнутых рубежах", - указал он.

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По его словам, за прошедшие сутки оккупанты 17 раз атаковали позиции армии Украины. Всего россияне реализовали 666 обстрелов, однако ВСУ не оставили удары без ответа: было выполнено 1510 огневых задач и уничтожено 19 единиц техники врага, указал Тарановский.

В частности, ликвидировано 8 складов боеприпасов РФ, 2 танка, три типа БПЛА "Zala", "Эленор" и "Supercam", пушку 2А36 "Гиацинт-Б", 4 ББМ и автомобильную технику РФ.

Британская разведки сообщила об обострении на фронте

Напомним, утром 29 июля Минобороны Британии в своем отчете отмечало, что на отдельных участках фронта Украины наблюдается обострение боевых действий.

Британская разведка сообщила, что речь идет об отдельных секторах Запорожской и Донецкой области. Там за последние двое суток очень "горячо": продолжаются бои между ВСУ и оккупантами.

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