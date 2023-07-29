Силы обороны ВСУ системно выбивают оккупантов на Таврическом направлении. За минувшие сутки враг потерял две роты личного состава.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram.
"В частности, украинские военные освободили Старомайорское в Донецкой области и закрепляются на достигнутых рубежах", - указал он.
По его словам, за прошедшие сутки оккупанты 17 раз атаковали позиции армии Украины. Всего россияне реализовали 666 обстрелов, однако ВСУ не оставили удары без ответа: было выполнено 1510 огневых задач и уничтожено 19 единиц техники врага, указал Тарановский.
В частности, ликвидировано 8 складов боеприпасов РФ, 2 танка, три типа БПЛА "Zala", "Эленор" и "Supercam", пушку 2А36 "Гиацинт-Б", 4 ББМ и автомобильную технику РФ.
Британская разведки сообщила об обострении на фронте
Напомним, утром 29 июля Минобороны Британии в своем отчете отмечало, что на отдельных участках фронта Украины наблюдается обострение боевых действий.
Британская разведка сообщила, что речь идет об отдельных секторах Запорожской и Донецкой области. Там за последние двое суток очень "горячо": продолжаются бои между ВСУ и оккупантами.