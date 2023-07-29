В частности, речь идет об усилении боевых действий к югу от города Орехов в Запорожской области и об освобождении села Старомайорское в Донецкой области.

На линии фронта в отдельных секторах Запорожской и Донецкой области в последние двое суток наблюдается обострение боевых действий между Силами обороны Украины и захватническими российскими войсками.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter, ссылаясь на данные разведки.

"В течение последних 48 часов произошло обострение боевых действий в двух секторах на юге Украины", - говорится в сводке.

В частности, к югу от города Орехов боевые действия сосредоточивались возле села Работино (Токмакская община), где действует 58-я общевойсковая армия РФ.

В то же время, в 80 км к востоку украинские силы нанесли поражение частям российских Воздушно-десантных сил 247-го гвардейского воздушно-десантного полка РФ для освобождения села Старомайорское (Донецкая область).

"Между тем, на севере, другие подразделения Воздушно-десантных сил (ВДВ РФ) продолжали наступательные операции в Серебрянском лесу к западу от Кременной, но не достигли больших успехов", - говорится в отчете.

ВСУ освободили Старомайорское в Донецкой области

Как сообщал УНИАН, украинские военные 27 июля освободили Старомайорское в Донецкой области и закрепляются на достигнутых рубежах. Освобождение населенного пункта дает украинским силам возможность продвигаться дальше.

Российские оккупанты долгие месяцы блокировали продвижение украинских войск в Донецкой области, контролируя высоты в Старомайорском. Здесь также базировалось подразделение вражеских десантников. В июле 2023 года украинские силы зашли в Старомайорское, шли тяжелые уличные бои с тактическим успехом.

Вас также могут заинтересовать новости: