Беспилотники украинского производства, оснащены тепловизорами и способны перемещать до 15 кг груза.

Силы обороны Украины получат более 270 ударных БпЛА "Вампир" благодаря средствам, собранным в рамках проекта "Армия дронов". Об этом сообщается в Telegram Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

"Передаем на фронт более 270 ударных БпЛА от армии дронов. Беспилотники украинского производства "вампир" оснащены тепловизорами, поэтому отлично работают и обнаруживают вражеские цели в сумерках и ночью. А еще – эти дроны способны поднимать груз до 15 кг. И те "подарки", которые они понесут, точно не понравятся оккупантам", - отмечается в сообщении.

По информации Госспецсвязи, с момента старта проекта "Армия Дронов", который реализуют Госспецсвязи, Генштаб ВСУ и Минцифры, уже приобрели тысячи дронов, обеспечили ими более 200 подразделений и обучили 10 тысяч операторов.

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Производство украинских беспилотников - что известно

Как сообщал УНИАН, 1 июля 2022 г. в Украине начали собирать средства на помощь Вооруженным силам Украины с помощью проекта "Армия дронов". Желающие могут сделать пожертвование на сайте UNITED24 или же отдать собственный беспилотник.

14 августа Зеленский, после встречи с нашими защитниками в Донецкой области и обсудив их приоритетные потребности, назвал одной из самых весомых задач необходимость увеличения производства украинских беспилотников.

По его словам, Украина наладила производство беспилотников, а также получает БПЛА от партнеров, и все эти формы должны расти.

В Минобороны заявили, что в Украине сейчас бум производства дронов. Кабинет министров Украины в этом году инвестирует 40 миллиардов гривен в украинских производителей беспилотников.

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