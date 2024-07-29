Российская промышленность, которая работает на войну против Украины, является законной целью для наших войск, отметили в Генштабе.

Силы обороны Украины нанесли очередной удар по важным объектам врага на территории РФ. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В частности, недавно поражен ряд тяговых электроподстанций российских захватчиков в Курской области. Имеется информация о работе в области систем ПВО противника и взрывах в районах по меньшей мере четырех подстанций. Как результат, фиксируются перебои с электроснабжением в Поныровском, Курском и Солнцевском районах Курской области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что поражение объектов осуществляли силы и средства Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины (ЦСО "А" СБУ) во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

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"Российская промышленность, которая работает на войну против Украины, является законной целью для наших войск. Указанные объекты, среди прочего обеспечивают функционирование железной дороги РФ, осуществляющей перевозки вооружения и военной техники для поддержки своей оккупационной армии", – добавили в Генштабе.

Там также отметили, что меры по подрыву военно-экономического потенциала врага будут продолжаться до прекращения захватчиками вооруженной агрессии против украинского народа.

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