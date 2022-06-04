Запрос Дании касался 22 бронетранспортеров Piranha III швейцарского производства.

Швейцарское правительство официально не разрешило Дании и Германии поставить Украине бронетранспортеры и боеприпасы своего производства.

Об этом сообщает SRF.

Запрос Германии касался 12,4 тыс. единиц 35-мм боеприпасов производства Швейцарии для самоходных зенитных установок Gepard и БТР Piranha III, которые изначально были закуплены Данией и хранились в Германии после их вывода из эксплуатации.

Запрос Дании касался 22 бронетранспортеров Piranha III швейцарского производства.

"В соответствии с Законом о военной технике запросы на экспорт военной техники не могут быть удовлетворены, если страна-получатель участвует в международном вооруженном конфликте. Россия и Украина вовлечены в такой конфликт", - отмечается в заявлении швейцарского правительства.

При этом правительство разрешило Германии свободно распоряжаться танками Leopard 2, ранее проданными Швейцарией немецкой оборонной группе Rheinmetall. Речь идет о 42 танках Leopard 2 A4.

"Германия может свободно распоряжаться танками Leopard 2, проданными обратно компании Rheinmetall 12 лет назад, так как здесь больше нет никаких требований", – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, эксперт рассказал, правительство какой страны не наложило никаких санкций на Россию. По его мнению, стараются не накладывать санкции против РФ те страны, которые ранее имели тесные экономические связи с агрессором.

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