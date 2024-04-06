Важную роль играет и то, что Часов Яр находится на господствующих высотах.

Российские оккупационные войска пытаются захватить Часов Яр Донецкой области. Этот населенный пункт яквляется ключом к стратегическим городам украинской обороны – Славянску и Краматорску.

Об этом сказал в эфире телеканала FREEДОМ военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев. Он отметил, что ландшафтные особенности Часового Яра дают тактическое преимущество и огневой контроль.

"Часов Яр – это ключ к украинской обороне, а именно к стратегическим городам – Константиновка, Славянск и Краматорск. Это город прикрывает возможность дальнейшего продвижения российских оккупантов вглубь украинской территории", – объяснил эксперт.

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По словам Снегирева, важную роль играет и то, что Часов Яр находится на господствующих высотах. Поэтому контроль над городом дает тактическое и оперативное преимущество в моменте огневого поражения и огневого контроля за локациями.

"То есть невозможность подвоза боекомплекта, вывоза раненых, проведения ротаций. Оккупанты пробовали прорваться в восточную часть города, кстати, именно эта часть находится на господствующих высотах, и поэтому контроль именно над данной частью города будет и в дальнейшем определять характер боевых действий не только в районе Часового Яра", – сказал аналитик.

Кроме того, этот город является важной транспортной развязкой, ведь там пересекаются трассы с Бахмутского направления и со стороны оккупированной части Луганской области.

"Еще раз подчеркну: контроль над Часовым Яром дает возможность огневого контроля над значительными территориями Донецкой области. В планах оккупанта – попытаться до мая выйти на административные границы Донецкой области. Поэтому неслучайно давление именно на данном направлении. И Часовоярское направление, условно Бахмутское, будет ключевым на карте военного противостояния войны с Российской Федерацией", – констатировал Дмитрий Снегирев.

Ситуация на фронте: важные новости

По данным Генерального штаба ВСУ, за сутки, 6 апреля, на фронте произошло 50 боевых столкновений с противником. Только на Новопавловском направлении враг 16 раз пытался прорвать оборону украинских войск. На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 10 атак.

Что касается ситуации вокруг Часового Яра, то российские СМИ начали распространять информацию о том, что оккупанты якобы вошли в город. Представитель Восточного командования Вооруженных сил Андрей Задубинный отметил в комментарии Reuters, что эта информация не соответствует действительности.

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