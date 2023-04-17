Яму взорвали несколькими десятками гранат.

Зэк-"вагнеровец" Алексей Савичев признался, что лично взрывал ямы с российскими дезертирами и украинскими пленными. По его словам, никто не кричал, но в яме точно были живые люди.

Во время разговоры с Владимиром Осечкиным, основателем проекта gulagu.net, "вагнеровец" Савичев признался, что убил 60 человек, которые сидели в яме вместе с трупами погибших ранее. Там были и пленные украинские воины, и оккупанты, которые отказались воевать - так называемые "500-е". Боевик бросил в яму около 30 гранат.

"В яме человек 60 точно были. Криков не было, они просто дышали. Мне был приказ - прийти, взорвать и поджечь. Я же не буду смотреть, сколько там людей дышало, сколько было живых. Я просто увидел там своих, доложил командиру, он мне сказал, что это уже не наши. Я просто выполнил приказ. это было 19-20 января, потому что 23 января меня уже ранило", - рассказал Савичев.

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Шок-признание"вагнеровцев"

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 17 апреля, в проект gulagu.net опубликовал видео с сенсационными признаниями двух зэков - "вагнеровцев" о военных преступлениях в Украине.

Один из наемников Алексей Савичев признался в массовых убийства украинских детей и подростков в Бахмуте Донецкой области. По его словам, во время выхода из города расстреливать всех мирных, начиная с 15 лет.

Другой экс - "вагнеровец" Азамат Улдаров рассказал о убийство до 400 украинцев в подвале девятиэтажки в Бахмуте месяц назад. Кроме того, он признался в зверствах, которые совершал в Украине по приказу главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. По словам военного преступника, он расстреливал украинских детей, в частности выстрелом в голову убил 5-летнюю девочку.

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