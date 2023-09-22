Самые активные пользователи уже даже подготовили остроумные мемы.

День мощной "бавовны" в Крыму не оставил равнодушными как украинцев, так и Z-патриотов. Впрочем, реакции и эмоции кардинально разные. УНИАН собрал самые интересные реакции на это "взрывное" событие.

"Прилет" по штабу Черноморского флота России в Севастополе вызвал у россиян неподдельную панику и истерику. Сеть просто взорвалась комментариями о том, почему не сработала расхваленная российская ПВО, "аналогов которой нет".

"Штаб сбил ракету собой"

Россияне и пророссийские жители украинского Крыма возмущены, что украинская ракета без проблем обошла ПВО и четко поразила один из важнейших военных объектов оккупантов на полуострове. Зато украинцы уже даже приготовили несколько очень остроумных мемов. Вот подборка самых красноречивых реакций.

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Атака на российский штаб в Севастополе

22 сентября в оккупированном Севастополе раздались громкие взрывы, местные каналы заявляют о ракетной атаке.

Российские захватчики пустили дымовую завесу над Севастопольской бухтой, однако сообщают и о черном дыме. Гауляйтер оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что по штабу Черноморского флота нанесли ракетный удар.

В Сети появились первые кадры разрушенного здания штаба Черноморского флота российских оккупантов. Очевидно, ракета попала прямо в цель, поразив военный объект противника. В результате удара штаб ЧФ РФ потерпел значительные разрушения, вспыхнул пожар.

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