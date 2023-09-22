Фотографии и видеоролики с места происшествия свидетельствуют о том, что ракета четко поразила цель.

В сети появились первые кадры разрушенного здания штаба Черноморского флота российских оккупантов.

Телеграм-канал "Mash на волне" показал, как выглядело здание сразу после ракетного удара по нему. Очевидно, ракета попала прямо в цель, поразив военный объект противника. В результате удара штаб ЧФ РФ потерпел значительные разрушения, вспыхнул пожар.

Тем временем крымские паблики публикуют фото последствий удара по штабу российского флота. Фото свидетельствуют о том, что уничтожена крыша и несколько этажей здания. От взрывной волны повылетали все стекла. Сейчас оккупанты предупреждают об опасности повторных ударов.

Прилет по базе ЧФ РФ

Напомним, что 22 сентября в оккупированном Севастополе раздались громкие взрывы, местные каналы заявляют о ракетной атаке.

Российские захватчики пустили дымовую завесу над Севастопольской бухтой, однако сообщают и о черном дыме. Гауляйтер оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что по штабу Черноморского флота нанесли ракетный удар.

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