Силы обороны сообщили, сколько на борту может быть ракет "Калибр".

Россия вывела на боевое дежурство в Черное море ракетоноситель. Он может быть снаряжен до 8 ракет типа "Калибр", сообщают Силы обороны юга Украины.

"Корабельная группировка врага развернута в количестве 21 корабля, из них 20 - в Черном и 1 - в Азовском морях", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга Украины остается напряженной:

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"Признаков формирования противником наступательных группировок не выявлено. Продолжаются маневры силами и средствами, идет контрбатарейная борьба… Враг продолжает активное применение беспилотных летательных аппаратов. Ночью направил несколько групп Shahed с побережья Азовского моря по территории Украины".

В зоне ответственности Сил обороны юга уничтожили 8 дронов, 7 - над Николаевской и 1 - над Винницкой областями. Попаданий не допущено.

Атака Shahed 15 сентября

Как писал УНИАН, утром 15 сентября силы ПВО уничтожили 17 дронов-камикадзе Shahed-136/131. Сообщается, что БПЛА по разным маршрутам двигались в направлении Хмельницкой области.

Известно, что Россия атаковала Украину ударными беспилотниками с юго-восточного направления, в частности из Приморско-Ахтарского района.

Для уничтожения дронов привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных Сил и других составляющих Сил обороны.

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