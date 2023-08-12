Оккупационные власти не комментировали происходящее.

В ночь на субботу, 12 августа, во временно оккупированном Крыму прозвучал взрыв. Об этом пишут российские и местные Telegram-каналы.

Местные жители сообщают, что слышали громкий взрыв в Кировском районе. Тем временем на канале "Информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру" сообщают, что мост перекрыт.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - сообщили они в 01:30.

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Взрывы в Крыму: последние новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 5 августа неподалку от Керченского моста прозвучала серия взрывов. Выяснилось, что российский танкер Sig, находящийся под санкциями США, подбил морской дрон.

Утром 9 августа в Джанкойском районе полуострова звучали взрывы, местные заметили в небе вертолеты. Оккупационная администрация сообщила, что проводятся учения.

10 августа оккупанты заявили, что Севастополь атаковали беспилотные летательные аппараты. В российском министерстве обороны отчитались о сбитии двух дронов и нейтрализации еще девяти.

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