У коллаборанта Бойко было два ранения, одно из них в ногу.

Так называемого "заместителя главы" оккупационной администрации Бердянска Олега Бойко нашли убитым в гараже с двумя огнестрельными ранениями - в ногу и голову. Его жену, которая тоже сотрудничала с захватчиками, нашли с огнестрельным в голову.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

"На месте преступления было обнаружено два тела – женское и мужское. Женское тело было найдено в той стороне (недалеко от гаража – УНИАН) на левом боку с огнестрельным ранением в голову. Также было найдено тело мужчины, находившегося в гараже. У него – два огнестрельных ранения в ногу и пулевое ранение в голову", - рассказал пропагандистам представитель оккупантов.

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На месте двойного убийства нашли 6 гильз 9-мм. Как отмечают пропагандисты, их, вероятно, выпустили из пистолета Макарова. По словам свидетелей, выстрелы были глухими. Пистолет мог быть с глушителем.

Так называемые "следователи рассматривают несколько версий убийства, в частности "заказ на убийство от киевской власти и деятельность ДРГ".

Как сообщал УНИАН, об убийстве семьи предателей в Бердянске стало известно вчера, 16 сентября. Сообщалось, что женщина была председателем "городской территориальной избирательной комиссии" по проведению псевдореферендуму.

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