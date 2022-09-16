Женщина была главой ГТИК по проведению "референдума".

Во временно оккупированном российскими захватчиками Бердянске убили так назывемого заместителя "главы военно-гражданской администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства" и его жену.

Об этом пишут пророссийские Telegram-каналы.

Инцидент произошел 16 сентября в микрорайоне Колония. Тела Олега Бойко и его супруги Людмилы нашли возле их гаража.

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Сообщается, что женщина была главой "городской территориальной избирательной комиссии" по проведению псевдореферендума.

Ранее сообщалось, что в Бердянске местные партизаны взорвали коллаборанта из местного ГАИ Александра Колесникова. Он скончался от полученных травм.

Как сообщал УНИАН, ранее в "замглаву администрации" Новой Каховки Виталия Гуру выстрелили из пистолета "Макарова" возле его частного дома. Он скончался позднее от полученных ранений.

Сегодня в здании так называемой "генпрокуратуры" российских оккупантов в Луганске прогремел взрыв. По данным российских СМИ, в результате взрыва в кабинете погиб "генпрокурор" Сергей Горенко.

Также ранее сообщалось, что в Херсонской области в собственной квартире подорвали самопровозглашенную "ректора" Херсонского государственного университета Татьяну Томилину.

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