Сейчас бои продолжаются на подступах к городу.

Российским оккупантам не удалось зайти в город Селидово Донецкой области, бои идут на подступах к городу.

"Противник в город не проникал, бои идут на подступах. Хотя российские военкоры активно продолжают освещать тему, якобы они уже в городе Селидово, но это не так. Селидово - полностью под нашим контролем", - рассказал в эфире "Апостроф.TV" офицер НГУ Александр Рясный.

Он также добавил, что сейчас оккупанты пытаются захватить как можно больше населенных пунктов на Покровском направлении до конца холодов. По словам военного, оккупанты используют технику - а именно танки, БТРы и БМП только в том случае, когда перед этим удалось закрепиться пехоте. В целом же цель врага, говорит военный, закрепиться и создать логистические хабы и плацдарм для будущих наступательных кампаний.

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Российско-украинская война: другие важные новости

По данным The Guardian, Россия предвидела вторжение Сил обороны Украины в Курскую область за несколько месяцев до начала операции. Это стало известно из захваченных на территории Курщины документов МВД, ФСБ и армии России.

Тем временем Владимир Зеленский заявил, что на Курское направление удалось отвлечь около 40 тысяч российских оккупантов. Кроме того, он добавил, что сейчас украинским защитникам удалось уменьшить штурмовой потенциал захватчиков в Донецкой области.

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