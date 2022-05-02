В то же время путем следования эвакуационной колонны удалось забрать еще 56 человек.

Сегодня, 2 мая, оккупанты не дали вывезти людей из "Азовстали" в Мариуполе.

Об этом в эфире телемарафону сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Сегодня с "Азовстали" больше не предоставили возможности российские оккупанты забрать людей. Сегодня была возможность забрать людей путем следования эвакуационной колонны, еще 56 человек забрали", - рассказал он.

По словам Кириленко, официальные сообщения будут обнародованы, когда эвакуационная колонна доберется до безопасного места.

Как сообщал УНИАН, 1 мая началась эвакуация гражданских лиц из "Азовстали". Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Мариуполе с завода "Азовсталь" около 100 человек выехали в Запорожье.

30 апреля из "Азовстали" для эвакуации передали 20 гражданских.

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