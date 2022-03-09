По словам Живицкого, сегодня с 9.00 до 21.00 можно будет выехать как собственным транспортом, так и автобусами.

Действие гуманитарного коридора из Сум в Полтаву продлено, сегодня с 9.00 до 21.00 можно будет выехать как собственным транспортом, так и автобусами.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Сумской областной государственной администрации - руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Всю ночь работала переговорная группа и было продлено действие гумкоридора из Сум в Полтаву сегодня, 09.03.2022 с 9.00 до 21.00. Можно выезжать собственным транспортом, дополнительно примерно на 14.00 мы возвращаем 22 автобуса из Полтавы на Суммы, которые вчера выехали в первой колонне, и мы их подадим под погрузку для беременных женщин, женщин с детьми, людей старшего возраста и с инвалидностью! Городская власть Сум совместно с народными депутатами всю ночь занималась поиском транспорта, и дополнительно сообщим о месте выезда первой организованной колонны в сопровождении Красного креста!" - написал он.

Во вторник 8 заработал гуманитарный коридор для города Сумы по маршруту: Сумы-Голубовка-Лохвица-Лубны-Полтава. Были проведены две волны эвакуации гражданского населения.

Оба этапа эвакуации гражданского населения из Сум 8 марта завершились успешно: около пяти тысяч человек уже находятся в безопасности.

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