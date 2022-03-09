Большинство эвакуированных - женщины и дети. Есть также и граждане Турции.

Оба этапа эвакуации гражданского населения из Сум 8 марта завершились успешно, около пяти тысяч человек уже находятся в безопасности.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Телеграмме.

"Оба этапа эвакуации из Сум завершились успешно. Около 5 000 человек и более 1 000 частных авто уже в безопасности", - отметил Тимошенко.

"Два этапа эвакуации из Сум завершились успешно! 5 тысяч человек и 1 тысяча частных автомобилей в безопасности. Вторая колонна ночью прибыла в Полтаву. Большинство эвакуированных - наши женщины и дети. Есть также и граждане Турции. Из Полтавы люди поехали по железной дороге на Запад. Тем, кто захотел остаться, предоставляем убежище", - сообщил председатель Полтавской ОГА Дмитрий Лунин.

Как писал УНИАН, 8 марта заработал гуманитарный коридор для города Сумы по маршруту: Сумы – Голубовка – Лохвица – Лубны – Полтава. Были проведены две волны эвакуации гражданского населения.