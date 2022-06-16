Оккупанты не вылезают из окопов из-за постоянных обстрелов ВСУ.

Российские оккупанты на Херсонщине страдают из-за ВСУ. Они не вылезают из окопов, седеют от страха, в каждой бабушке видят корректировщика.

Об этом свидетельствуют телефонные разговоры российских захватчиков, которые перехватила СБУ.

"Приехал к пацанам на передок, так они как деды стали, постарели. У них кукушка едет. Просто представь: 24 на 7 тебя просто бомбят. Там, где они находятся, жесткие бои. За местных – никто не уверен: кто они такие, что они делают. Может они ночью е*ашатся с нами, а днем они – типа мирные люди ездят на машине. Здесь вообще никому нельзя доверять. Может бабка идти с пирожками, а ночью она может быть полковником, корректировщиком артиллерии", – рассказывает один оккупант другому.

"Коллега" в ответ дал собеседнику несколько советов о том, как надо воевать с украинцами. Оккупант посоветовал тому "позвонить Володьке" Путину и рассказать то же самое.

Россиянин признал, что шансов продвинуться на юге Украины у них нет.

"У них там такие позиции... Чтобы ты понимал, у нас даже летчики боятся летать! То свои сбивают, то чужие", - говорит он.

Как писал УНИАН, ранее советник главы ОПУ Алексей Арестович сообщил, что на Херсонском направлении украинские войска создали устойчивый плацдарм на левом берегу Ингульца. Часть украинских военных находится на расстоянии 15 километров от оккупированного Херсона.

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