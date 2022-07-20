В мае-июле они размещали в чат-ботах и пророссийских группах одного из мессенджеров информацию о перемещении и расположении военнослужащих и техники ВСУ.

Трем жителям Бахмута Донецкой области, которые сдавали врагу позиции Вооруженных сил Украины, сообщили о подозрении. Им грозит до восьми лет тюрьмы.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что по данным следствия, в мае-июле 2022 года трое жителей Бахмута размещали в чат-ботах и пророссийских группах одного из мессенджеров текстовые сообщения с информацией о перемещении и расположении военнослужащих и техники ВСУ в отдельных районах Донецкой области.

"При этом подозреваемые осознавали, что эта информация может быть использована государством-оккупантом во время обстрелов, в частности, г. Бахмут и Бахмутского района", - отметили в прокуратуре.

Так, в рамках процессуального руководства Донецкой областной прокуратуры трем мужчинам сообщили о подозрении в незаконном распространении информации о перемещении и расположение ВСУ, по возможности их идентификации на местности, совершенное в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас они задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее УНИАН уже сообщал, что россияне пытаются наступать на Бахмут и захватить Углегорскую ТЭС.

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