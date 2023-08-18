Советник руководителя ОПУ не смог сдержать эмоции.

Заявление главы канцелярии НАТО Стиана Йенсена о сдаче части территорий Украины России в обмен на членство в Альянсе не безобидное, оно может привести к большой трагедии, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, не сдерживая эмоции в прямом эфире.

"К сожалению, это не безобидное заявление, это не случайно вырвавшиеся слова. Меня очень напрягает, а что значит "человек извинился"? Он по сути практически открыто сказал, что эта война должна завершиться проигрышем Украины. И после этого выходит и говорит: "Ну, извините, я тут немножко ошибся", - разозлился Подоляк.

По его словам, несмотря на пророссийское лобби, с 2014 года России не удавалось юридически зафиксировать оккупированные украинские территории.

"И сейчас этот человек умышленно выходит и прямо говорит: "Давайте юридически зафиксируем за Россией сворованные территории, обильно политые кровью украинцев". Вас устраивает, что этот человек извиняется и делает вид: "Нет, мы тут пошутили, мы случайно"…? Гораздо опаснее на самом деле это все выглядит", - считает советник главы ОПУ.

Как добавил Подоляк, заявление Йенсена показало России, что на Западе есть такое мнение - что Украину можно дожать, снизить интенсивность войны, превратив ее в затяжной конфликт.

"Это не безобидное заявление, это заявление, которое может привести к большой трагедии", - заявил он.

Скандальное заявление о сдаче территорий Украины - реакция Столтенберга

Как писал УНИАН, генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал скандал с главой его канцелярии о возможности обмена украинских территорий на членство в Альянсе.

В частности, он подчеркнул, что только Украина решает, когда есть условия для присоединения к любым переговорам и какое решение является приемлемым. По его словам, роль НАТО заключается в поддержке Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: