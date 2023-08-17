Сейчас основное внимание следует сосредоточить на помощи Украине в отражении российской агрессии и отвоевывании своих территорий.

В США не обсуждают возможность вступления Украины в НАТО в обмен на территориальные уступки России.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби.

"Ничего подобного. Это не так. Мы уже говорили о попытках помочь найти путь к членству. Мы публично заявили, что НАТО станет будущим Украины, и на саммите в Вильнюсе Североатлантический союз поддержал эту идею и поддержал идею, согласно которой можно разработать путь для этого возможного членства", - сказал он.

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Кирби добавил, что сейчас основное внимание следует сосредоточить на помощи Украине в отражении российской агрессии и отвоевывании своих территорий, "которые по праву принадлежат им".

"И они это делают. Каждый день они делают успехи. Даже они сказали, что это не так далеко и не так быстро, как им хотелось бы, но они добиваются прогресса. И мы будем продолжать поддерживать их. Вы только что видели еще одно объявление о помощи в области безопасности со стороны Соединенных Штатов только на этой неделе, так что это то, на чем мы сосредоточены", - сказал Кирби.

Вступление в НАТО в обмен на территории - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее глава канцелярии НАТО Стиан Йенссен предположил, что Украина может получить членство в Альянсе в обмен на уступку России части своей территории. По его словам, это могло стать частью окончания войны в Украине.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал "странным вбросом" это заявление. Он отмечает, что "совершенно непонятно", для чего оно было сделано.

А советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что высказывания Йенссена - это проявление малого понимания того, что сегодня происходит. Россия обязательно должна проиграть, добавил он.

Позже Стиан Йенссен назвал свое заявление о территориальных уступках ошибкой и добавил, что оно было частью большей дискуссии о возможных будущих сценариях в Украине, "и я не должен был так говорить".

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