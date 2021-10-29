Тренировки проходили в условиях, максимально приближенных к реальным.

Служба безопасности Украины провела антитеррористические учения в районе проведения операции Объединенных сил.

Как сообщает пресс-центр СБУ, учения состоялись в Мариуполе.

"По легенде, условные террористы решили извлечь из следственного изолятора (СИЗО) своего сообщника – боевика так называемых "Л/ДНР". Для этого один из злоумышленников под видом адвоката проник в здание следственного изолятора и пронес на себе взрывное устройство. "Террористы" захватили заложников и выдвинули ряд требований, в том числе выделить им вертолет для побега на оккупированную территорию Донецкой области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бойцы спецподразделений силовых ведомств успешно нейтрализовали "террористов" и освободили "заложников", а "теракт" - предотвратили.

Тренировки проходили в условиях, максимально приближенных к реальным.

Как сообщал УНИАН, летом Служба безопасности Украины и посольство Израиля провели тактико-специальные учения в Печерском районе Киева на базе Хоральной синагоги Бродского.

Участники учений отработали механизм освобождения "заложников", которых условные "террористы" захватили в синагоге. В частности, по легенде учений, в руки "террористов" попал посол Израиля и верующие, которые были в помещении.

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Автор: Екатерина Гирнык